بارزاني يوجه رسالة شكر لشعب كوردستان: أنتم مثال للوفاء

شفق نيوز– أربيل

وجه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى شعب اقليم كوردستان أعرب فيها عن امتنانه وثنائه على صمودهم وتفانيهم، وذلك تزامناً مع إعلان الحكومة الاتحادية المباشرة بصرف رواتب موظفي الإقليم.

وقال بارزاني في الرسالة، ووردت إلى وكالة شفق نيوز، "شكراً لشعب كوردستان، فرغم كل الضغوط؛ بقيتم صامدين كما عهدناكم دائماً، أنتم مثال للوفاء والتضحية، وأنا فخور بكم".وأضاف: "أجدد شكري وامتناني لكم مرة أخرى".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة المالية الاتحادية المباشرة بصرف رواتب موظفي القطاع العام في الإقليم لشهر أيار، بعد التزام حكومة كوردستان بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية وفق الاتفاق المبرم مع بغداد.

ويشهد ملف تمويل رواتب الإقليم توتراً مستمراً بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية، إذ تشترط بغداد تسليم الإيرادات مقابل التمويل، في حين تتهم أربيل المركز بعرقلة الصرف لأسباب سياسية واقتصادية.

وكانت الحكومة الاتحادية قد اعتمدت آلية "السلف المالية المشروطة" بعد توقف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، ما زاد من تعقيدات الأزمة، قبل أن تصدر المحكمة الاتحادية في شباط الماضي قراراً يُلزم الحكومة بدفع الرواتب مباشرة، في خطوة أسهمت لاحقًا بتقليص حدة الخلافات.

وجاء صرف رواتب أيار بعد تأخر دام أسابيع، على خلاف رواتب نيسان التي صُرفت في وقتها، فيما تأمل الأوساط السياسية والشعبية في الإقليم بأن تستمر التسويات وتُعتمد آلية مستقرة لصرف الرواتب مستقبلاً.