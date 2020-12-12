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بارزاني يواسي آل حاجو بوفاة كبير العائلة زناور جاجان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-12T18:38:22+0000
بارزاني يواسي آل حاجو بوفاة كبير العائلة زناور جاجان

شفق نيوز/ عبر رئيس اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن تعازيه ومواساته لآل حاجو بمناسبة وفاة كبير العائلة زناور جاجان حاجو. 

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني "قدم في اتصال هاتفي مع السيد كاميران حاجو، التعازي بمناسبة وفاة عمه وكبير عائلة حاجو، المرحوم زناور جاجان حاجو، تعازيه ومواساته لهم".

وقال البيان ان بارزاني فضلا عن التعبير عن مشاطرته لاحزان عائلة حاجو، دعا الله تعالى ان يشمل برحمته فقيدهم وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهته عبر كاميران حاجو عن شكره وتقديره وعائلته للمواساة ومشاطرة بارزاني لأحزانهم ومشاركته في تعازيهم.

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