بارزاني يهنئ نساء كوردستان في يومهن

شفق نيوز/ هنأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الثلاثاء، النساء في عيدهن.

وكتب بارزاني في تغريدة على موقع تويتر واطلعت عليها وكالة شفق نيوز؛ أنه "بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أقدم خالص التهاني لنساء كوردستان وبقية العالم". وتابع الزعيم الكوردي؛ "اسمحوا لي أن أقدم خالص تقديري للدور الشجاع والهائل لنساء كردستان خلال نضالنا".

ويوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس / آذار من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.

https://twitter.com/masoud_barzani/status/1501088895311691780