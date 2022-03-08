سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بارزاني يهنئ نساء كوردستان في يومهن

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-08T07:10:21+0000
بارزاني يهنئ نساء كوردستان في يومهن

شفق نيوز/ هنأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الثلاثاء، النساء في عيدهن.

وكتب بارزاني في تغريدة على موقع تويتر واطلعت عليها وكالة شفق نيوز؛ أنه "بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أقدم خالص التهاني لنساء كوردستان وبقية العالم". وتابع الزعيم الكوردي؛ "اسمحوا لي أن أقدم خالص تقديري للدور الشجاع والهائل لنساء كردستان خلال نضالنا".

ويوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس / آذار من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.

https://twitter.com/masoud_barzani/status/1501088895311691780

related

مسعود بارزاني يتحدث عن لقاء "مثمر" مع الحلبوسي

Date: 2021-05-03 12:22:00
مسعود بارزاني يتحدث عن لقاء "مثمر" مع الحلبوسي

بارزاني: عزيزي الرئيس ترامب دماء الكورد أكثر قيمة من المال والاسلحة

Date: 2019-10-09 10:08:34
بارزاني: عزيزي الرئيس ترامب دماء الكورد أكثر قيمة من المال والاسلحة

بارزاني والشابندر يبحثان اخر تطورات العملية السياسية

Date: 2022-01-15 16:45:54
بارزاني والشابندر يبحثان اخر تطورات العملية السياسية

بارزاني يهنئ الكورد بنوروز: يوم يرمز إلى التحرر من القهر والتبعية

Date: 2021-03-20 13:08:10
بارزاني يهنئ الكورد بنوروز: يوم يرمز إلى التحرر من القهر والتبعية

زعيم الحزب الديمقراطي ورئيس اقليم كوردستان يهنئان المسيحیین برأس السنة وميلاد المسيح

Date: 2019-12-24 18:04:45
زعيم الحزب الديمقراطي ورئيس اقليم كوردستان يهنئان المسيحیین برأس السنة وميلاد المسيح

مسعود بارزاني في رسالة مؤثرة: الآن أشعر بحجم خسارة مام جلال

Date: 2020-10-03 13:58:23
مسعود بارزاني في رسالة مؤثرة: الآن أشعر بحجم خسارة مام جلال

بارزاني يبحث مع السفير البريطاني ملفي داعش والانتخابات

Date: 2021-09-13 11:19:17
بارزاني يبحث مع السفير البريطاني ملفي داعش والانتخابات

مكتب بارزاني يرد على بيان الاتحاد الوطني "الخجول" بشأن تصريحات سنكاوي

Date: 2019-06-18 23:10:56
مكتب بارزاني يرد على بيان الاتحاد الوطني "الخجول" بشأن تصريحات سنكاوي