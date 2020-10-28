بارزاني يهنئ مسلمي كوردستان والعراق والعالم بمولد الرسول

شفق نيوز/ عبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاربعاء، عن تبريكاته وتهانيه لذكرى ولادة الرسول محمد (ص)، مؤكداً أن افضل استذكار للرسول هو الالتزام برسالته واحاديثه وخلقه الرفيع الذي تجلى في العفو والعطف والسماحة والسلمية.

وجاء في بيان لرئيس الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، "في ذكرى ولادة رسول الاسلام محمد (ص) اقدم احر التبريكات لمسلمي كوردستان والعراق والعالم".

وعبر بارزاني عن امله بأن "يكون ميلاد الرسول دافعاً للتسامح والتعايش السلمي والمحبة وتبادل ابراء الذمة بين الناس وجميع الشعوب والاديان والمذاهب في المنطقة والعالم".

وأضاف بارزاني، أن "افضل استذكار للرسول محمد هو الالتزام برسالته واحاديثه وخلقه الرفيع الذي تجلى في العفو والعطف والسماحة والسلمية".

وجدد بارزاني "تبريكه للمسلمين جميعا في هذه الذكرى داعيا الله تعالى ان يفتح ابواب الخير والسعادة لشعبنا وجميع الانسانية وانهاء كل انواع المعاناة".



