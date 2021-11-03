بارزاني يهنئ محمود والحزب الشيوعي الكوردستاني

شفق نيوز/ عبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، عن تهانيه لسكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوردستاني كاوه محمود بمناسبة إعادة انتخابه ونجاح المؤتمر السابع للحزب.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز ان بارزاني اتصل هاتفيا بسكرتير الحزب الشيوعي الكوردستاني كاوه محمود لتقديم التهاني بمناسبة إعادة انتخابه بمنصب سكرتير اللجنة المركزية للحزب ونجاح المؤتمر السابع للحزب متمنيا له النجاح.

واشار ان بارزاني نوه لدور ومكانة الحزب الشيوعي الكوردستاني في الحركة التحررية الكوردستانية وقدر عاليا تضحيات الحزب ومشاركته وحضوره في العملية السياسية والحياة السياسية في اقليم كوردستان مثمنا مساعيه من اجل وحدة صف والتناغم في الاقليم.

كما اشار البيان الى ان كاوه محمود سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوردستاني من جهته عبر عن امتنانه لرئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني باسمه واسم اللجنة المركزية لاتصاله وتقديمه التهاني بالمناسبة.