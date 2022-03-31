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بارزاني يهنئ بمناسبة رأس السنة البابلية الآشورية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-31T15:52:22+0000
بارزاني يهنئ بمناسبة رأس السنة البابلية الآشورية

شفق نيوز/ هنأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني الشعب الكلداني السرياني الاشوري بمناسبة عيد اكيتو.

وذكر بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بمناسبة رأس السنة البابلیة الآشورية وعيد أكيتو، نتقدم  بأحر التهاني والتبركیات للشعب الكلداني السریاني الاشوري في كوردستان والعراق وحول العالم ٲجمع، متمنياً أن يكون العام الجديد بداية جديدة للخير والسعادة والبركة ونشر السلام والوئام في المنطقة وحول العالم".

وأضاف أنه "بهذه المناسبة، نؤكد  للأخوات والاخوة الكلدان السريان الاشور ولجميع مكونات كوردستان الآخری بأن مبدٲ الإنسانية یجمعنا وأن مصيرنا وسعادتنا وحزننا مرتبطين ببعضهم البعض. لذلك علینا جميعاً الالتزام بمبدٲ التعايش والأخوة بين جميع المكونات الدينية والقومیة وجعله أكثر ثراءاً"، متمنيا للشعب الكلداني السرياني الاشوري "قضاء جمیع الأعياد والمناسبات بسلام وسرور وسعادة".

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