بارزاني يهنئ بتأسيس الاتحاد الإسلامي: إنه طرف "مهم" في كوردستان

شفق نيوز/ اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في اتصال هاتفي مع الامين العام لحزب الاتحاد الاسلامي الكوردستاني صلاح الدين بهاء الدين، يوم السبت، على الدور البارز للاتحاد كطرف "مهم" في العملية السياسية باقليم كوردستان.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني اجرى اتصالا هاتفيا مع بهاء الدين هنأه وقيادة واعضاء وانصار الاتحاد الاسلامي الكوردستاني لمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتأسيسه، متمنيا النجاح للجميع.

وتطرق بارزاني إلى "مسيرة خدمة ونضال الاتحاد الاسلامي"، مؤكدا على "الدور الواضح والبارز للاتحاد الاسلامي كطرف مهم في العملية السياسية والحياة البرلمانية في اقليم كوردستان".

من جانبه، عبر بهاء الدين عن شكره لرئيس الاقليم للاتصال والتهاني في ذكرى اعلان الاتحاد الاسلامي، مشيرا الى ان الجانبين عبرا عن ضرورة واهمية حماية وحدة الصفة والانسجام في اقليم كوردستان.