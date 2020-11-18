بارزاني يهنئ بانتخاب بابا شيخ جديد للأيزيديين

شفق نيوز/عبر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاربعاء، عن تهانيه الى "الامير حازم بن تحسين بك" والمجلس الروحاني وجميع الايزيديين في كوردستان والعالم بمناسبة انتخابه "بابا شيخ جديد" لاتباع الديانة الأيزيدية.

وقال بارزاني في رسالة تهنئة، وورد لوكالة شفق نيوز، نصاً منها، إنه يهنئ امير الايزيديين الامير حازم والمجلس الروحاني الايزيدي وجميع اتباع الديانة الايزيدية بمناسبة اختيار بابا شيخ جديد للايزيديين.

وعبر بارزاني عن تمنياته أن يكون اختيار بابا شيخ جديد أساساً لوحدة الصف والتناغم بين المجتمع الايزيدي وايزيدخان، وأن يكون بابا للخير والخروج من الالام والعذابات وحياة التهجير والنزوح ونهاية للفرمانات والتطهير العرقي "الجينوسايد" الذي طال الكورد الايزيديين.

وأضاف بارزاني انه يقدم تهنئة خاصة لبابا شيخ، ويتمنى له النجاح في مهمته الجديدة في خدمة المجتمع والديانة الايزيدية.

وشدد بارزاني على حماية خصوصيات الديانة الايزيدية وجميع المكونات الاخرى في كوردستان، مؤكدا على ترسيخ قبول التعايش البعض للبعض الاخر في كوردستان.

وجرى السبت الماضي، مراسم تنصيب حازم تحسين بيك اميراً للأيزيديين في اقليم كوردستان والعالم بشكل رسمي في معبد لالش.

وهذه هي المرة الاولى التي يتم فيها تنصيب أمير جديد للايزيديين منذ 75 عاماً وبعد وفاة مير تحسين بيك الذي توفي هذا العام في أحد مستشفيات المانيا.

وقال تحسين بيك بعد توليه منصبه الجديد "سنعمل مع اربيل وبغداد لإعادة اعمار قضاء سنجار وسنعزز علاقات الايزيديين مع المكونات كافة في العراق وكوردستان".