بارزاني يهنئ الإيزيديين في كوردستان والعالم بحلول رأس السنة الإيزيدية

هنأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، الإيزيديين بمناسبة حلول عيد رأس السنة الإيزيدية، متمنياً لهم السعادة والأفراح.

وقال بارزاني في رسالة بهذه المناسبة، وردت لوكالة شفق نيوز، إنه يتقدم بأحر التهاني لجميع الإيزيديين في كوردستان والعالم، معرباً عن أمله بأن تمر أعيادهم ومناسباتهم بالفرح والطمأنينة، وأن تدوم أيامهم بالخير والمسرات.

وأضاف أن الإيزيديين يشكلون جزءاً أصيلاً من شعب كوردستان، مشدداً على التضامن مع معاناتهم، ودعم مطالبهم بكل الإمكانيات.

ويُعد عيد رأس السنة الإيزيدية من المناسبات الدينية الخاصة لدى أبناء الديانة الإيزيدية، ويُحتفل به سنوياً في شهر نيسان/أبريل، وسط طقوس دينية وتراثية في مناطقهم الرئيسية بمحافظة نينوى، لا سيما في سنجار وبعشيقة وبحزاني والشيخان.