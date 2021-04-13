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بارزاني يهنئ الإيزيديين برأس السنة الجديدة ويؤكد على تطبيق اتفاقية سنجار

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-13T17:30:38+0000
بارزاني يهنئ الإيزيديين برأس السنة الجديدة ويؤكد على تطبيق اتفاقية سنجار

شفق نيوز/ هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، الإيزيديين بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية الجديدة.

وقال بارزاني في التهنئة التي وردت لوكالة شفق نيوز، "أتقدم بأحر التهاني وأطيب الأماني إلى الأخوات والإخوة الإيزيديين في كوردستان والعالم، بمناسبة رأس السنة الإيزيدية، متمنياً أن يكون العام الجديد عاماً للسعادة والبركات، ومفتاحاً لنهاية المعاناة".

واضاف "انتهز هذه المناسبة، لأوكد للإيزيديين مجدداً بأن حكومة إقليم كوردستان تدعم مطالبكم العادلة وبقوة، وهي تبذل قصارى جهدها لخدمتكم على نحو أفضل، كما تعمل على عودة النازحين إلى ديارهم وإعادة إعمار مناطقهم بمساعدة الحكومة العراقية والمجتمع الدولي".

وأشار بارزاني الى ان "تنفيذ اتفاق سنجار، الذي تم التوصل إليه بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وخروج الميليشيات والقوات المسلحة غير الشرعية من المدينة، عامل مهم من أجل إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة".

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