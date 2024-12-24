بارزاني يهنئ المسيحيين بأعياد الميلاد ويؤكد على تعميق ثقافة التآخي

شفق نيوز/ هنأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، المسيحيين في إقليم كوردستان والعراق والعالم بأعياد الميلاد ورأس الجديدة، مؤكداً على أهمية تعميق ثقافة التآخي.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية الجديدة وميلاد السيد المسيح (عليه السلام)، أتوجه بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى جميع الأخوات والإخوة المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم، متمنياً لهم السعادة والسلام".

وأضاف "في هذه المناسبة، أؤكد على أهمية تعميق ثقافة التعايش والتآخي بين مكونات كوردستان. وآمل بأن يحتفل أخواتنا وإخوتنا المسيحيون بجميع أعيادهم ومناسباتهم السعيدة في أجواء من الأمن والوئام والطمأنينة".

وتابع "آمل بأن تكون هذه المناسبة بدايةً لترسيخ السلام والهدوء والاستقرار في منطقتنا والعالم أجمع".