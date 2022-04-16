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بارزاني يهنئ المسيحيين بحلول عيد القيامة: مناسبة للأخوة والاستقرار

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-16T16:31:53+0000
بارزاني يهنئ المسيحيين بحلول عيد القيامة: مناسبة للأخوة والاستقرار

شفق نيوز/ هنأ الزعيم الكوردي، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، يوم السبت، المسيحيين في إقليم كوردستان والعراق والعالم بحلول عيد القيامة.

وقال بارزاني في تهنئة وردت لوكالة شفق نيوز "بمناسبة حلول عيد قيامة السيد المسیح (عليه السلام)، نتقدم بأحرّ التهاني والتبریكات إلى الإخوة والأخوات المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم أجمع".

وتمنى بارزاني أن "تعمق هذه المناسبة مبدأ التعايش والأخوة والوئام والاستقرار وتكون مدعاة للقضاء على فكرة الإرهاب والتطرف" معبراً عن أمله بأن "تتعايش المكونات الدينية والقومية كافة مع بعضها في العراق والمنطقة بسلام وحرية".

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