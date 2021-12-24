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نيجيرفان بارزاني يهنئ المسيحيين: الٳقليم سيظل مهدا للتعايش المشترك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-24T15:37:21+0000
نيجيرفان بارزاني يهنئ المسيحيين: الٳقليم سيظل مهدا للتعايش المشترك

شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة، المسيحيين في الاقليم والعراق بمناسبة ميلاد المسيح.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "ابارك واهنئ الاخوات والاخوة المسيحيين جميعا في ٳقليم كوردستان والعراق وعموم العالم بمناسبة عيد ميلاد عيسی المسيح عليه السلام".

واعرب عن أمله ان "يعود هذا العيد بالخير والسعادة للبشرية جمعاء وان يجلب معه السلم والرخاء".

واضاف "نعبر عن سعادتنا باننا جميعنا نقيم هذا العيد في ٳقليم كوردستان مع مواطنينا المسيحيين معا".

وطمأن بارزاني "في هذه المناسبة الكوردستانيين كلهم ان ٳقليم كوردستان سوف يظل كما كان دائما مهدا وارضا للتعايش المشترك وقبول الآخر والتسامح وتجمعنا القيم الانسانية كلنا معا".

وجدد رئيس الاقليم مباركته بعيد "الكريسمس"، آملا ان "تعود أعيادنا ومناسباتنا القادمة في ظل ظروف افضل بعيدا عن الاوبئة والاحزان".

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