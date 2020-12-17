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بارزاني يهنئ الايزيديين بعيد الصيام

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-17T18:33:52+0000
بارزاني يهنئ الايزيديين بعيد الصيام

شفق نيوز/ وجه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الخميس، رسالة تهنئة لابناء الديانة الايزيدية في اقليم كوردستان والعالم اجمع بمناسبة "عيد الصيام" الايزيدي، مؤكدا على نشر ثقافة التعايش والسلام بين جميع المكونات الدينية والقومية في كوردستان.

وجاء في رسالة تهنئة لابناء المكون الكوردي الايزيدي، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، انه يقدم بمناسبة حلول عيد الصيام احر التهاني الى الاخوة والاخوات الايزيديين في كوردستان والعالم اجمع، معربا عن تمنياته ان يكون هذا العيد بداية جديدة للسلم والسعادة لجميع الايزيديين وانقضاء الالام والمعاناة التي نجمت عن الظلم والكوراث التي مورست بحق الكورد الايزيديين. 

واضاف بارزاني انه بهذه المناسبة المقدسة يؤكد على مبادئ الاخوة والتناغم وتوسيع نشر ثقافة التعايش والسلام بين جميع المكونات الدينية والقومية في كوردستان.

وختم بارزاني رسالته بالقول "عيدكم مبارك ودمتم في خير وسعادة".

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