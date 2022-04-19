بارزاني يهنئ الايزيديين برأس السنة الجديدة: احتفلوا بأعيادكم بحرية

شفق نيوز/ هنأ زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، أتباع الديانة الإيزيدية بحلول رأس السنة الجديدة وفق التقويم الايزيدي.

وقال بارزاني في برقية تهنئة وردت لوكالة شفق نيوز "بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية الأربعاء الأحمر، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لجميع الأخوة والأخوات الإيزيديين في كوردستان والعالم واتمنى لهم الموفقية والسعادة".

وأضاف "بهذه المناسبة السعيدة نؤكد للاخوة والاخوات من الايزيديين، هذا الجزء العزيز من شعبنا الكوردستاني، بأننا ندعم مطالبهم بكل ما أوتينا من قوة، ونشاركهم في كل آلامهم ومعاناتهم".

ودعا بارزاني "جميع الأطراف لمساعدة الايزيديين في تقرير مصيرهم ومستقبلهم، لتضميد جراحهم ووضع حد للهجرة والمعاناة التي تعرضوا لها على ايدي اعداء امتنا من الإرهابيين".

وأكد بارزاني أن "كوردستان وطن التعايش ويجب على الجميع تعميق هذا المبدأ، آملين أن تحتفلوا بجميع اعيادكم ومناسباتكم بحرية تامة وفرح غامر وكل عام وانتم بخير وسعادة".

ويحل يوم غد الأربعاء رأس السنة الإيزيدية، أو ما يسمى "الأربعاء الأحمر" وباللغة الكوردية "جارشمبا سور"، ويصادف الأربعاء الأول من شهر نيسان/ أبريل في كل عام بحسب التقويم الشرقي الذي يتأخر عن نيسان التقويم الغربي بـ13 يوماً.

ويحتفل به الإيزيديون في أماكن وجودهم في العراق وسوريا وتركيا وإيران ومناطق متفرقة من أذربيجان وأفغانستان وروسيا والكثير من الدول الأوروبية وخاصة في ألمانيا.

ويقول الإيزيديون إنه سمي بالأربعاء الأحمر لأنه في مثل هذا اليوم ضخ الرب الدم في جسم آدم فاكتمل اللحم عليه وجرى الدم في جسده، وبعثت الحياة على كوكب الأرض.

وازدهرت شقائق النعمان في صباح الأربعاء، لهذا يتزينون بها ويزينوا منازلهم بها، ويطلق عليها اسم زهرة نيسان.

وبحسب المعتقدات الإيزيدية، فإن الله انتهى من خلق الكون في الأربعاء الأول من نيسان/ أبريل، لذا وُصف "الأربعاء الأحمر" بيوم الخليقة.

وتحضيرا ليوم العيد، يبدأ الرجال والنساء بعصر الزيتون في معبد لالش قبلة الإيزيديين في صباح العيد ويشعلون 365 قنديلا بعدد أيام السنة، مستخدمين زيت الزيتون النقي.