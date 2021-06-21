رئيس إقليم كوردستان يهاتف "رئيسي" ويهنئه بفوزه في الانتخابات الإيرانية

شفق نيوز/ اجرى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا مع الرئيس الايراني المنتخب ابراهيم رئيسي.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن بارزاني هنأ رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها باصوات الشعوب الايرانية، متمنيا له النجاح وان تشهد العلاقات بين ايران واقليم كوردستان المزيد من التقدم على اساس المصالح المشتركة.

واشار البيان ان رئيسي من جهته عبر عن سروره وشكره للاتصال وتبريكات بارزاني ، متمنيا ان تشهد العلاقات الثنائية والتعاون بين ايران مع العراق واقليم كوردستان مزيدا من التقدم.