بارزاني يهاتف أردوغان

شفق نيوز/ وجه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، تهانيه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا لبلاده.

وجاء في بيان لمقر بارزاني، ورد لوكالة شفق نيوز، ان الزعيم الكوردي اجرى اتصالا هاتفيا مع اردوغان مهنئا إياه بإعادة انتخابه رئيسا لتركيا في الانتخابات التي حسمت في جولتها الثانية امس 29 أيار الجاري.

وهذا هو الاتصال الهاتفي الثاني بين بارزاني وأردوغان خلال العام الحالي حيث اجرى الجانبان اتصالا هاتفيا في التاسع من شباط الماضي عبر فيها اردوغان عن شكره لشعب كوردستان لتعاطفه ومساعداته التي قدمها للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في السادس من الشهر ذاته.