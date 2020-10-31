بارزاني ينفي مزاعم طلبه العودة لنظام الإدارتين

شفق نيوز/ نفى مقر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، مزاعم طلبه من الاتحاد الوطني الكوردستاني العودة الى نظام الادارتين في اقليم كوردستان، مؤكدا ان الخبر بعيد عن الحقيقة ولا اساس له.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان موقعا باسم "درو ميديا" نشر خبر يزعم ان بارزاني ارسل خلال الايام الماضية رسالة الى الاتحاد الوطني الكوردستاني يطلب منه العودة لنظام الادارتين، مبينا ان الموقع اورد نقاطا في الرسالة المزعومة وقام بتحليلها وقراءتها.

واضاف البيان ان المقر يعلن للجميع ان الموضوع بعيد عن الحقيقة ولا اساس له، نافيا قيام بارزاني بارسال اية رسالة بهذا المضمون لا الى الاتحاد الوطني الكوردستاني ولا الى اية جهة اخرى.



