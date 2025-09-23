بارزاني ينعى مقتل القائد البارز في البيشمركة "أكبر حاجي روستم"

شفق نيوز- أربيل

نعى مقر إقامة رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، مقتل القائد البارز في قوات البيشمركة بإدارة كرميان المستقلة "أكبر حاجي روستم"، فيما شدد على ضرورة ملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة بأسرع وقت.

وذكر المقر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "ببالغ الحزن تلقّينا نبأ مقتل القائد البيشمركة والمناضل المعروف (أكبر حاجي روستم)".

واستذكر البيان الفقيد بالقول إن "أكبر حاجي روستم كان مناضلاً وطنياً بارزاً في منطقة كرميان، يحظى باحترام شعب كوردستان، ورحيله خسارة وألم كبير".

وأكد البيان أنه "من الضروري أن تبادر الأجهزة الأمنية في منطقة كرميان بأسرع وقت إلى ملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل".

ومساء يوم أمس الاثنين، أفاد مصدر أمني في إدارة كرميان المستقلة التابعة لإقليم كوردستان، بمقتل عضو بارز في الحزب الديمقراطي الكوردستاني بهجوم مسلح في قضاء كفري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين اغتالوا (أكبر حاجي رستم)، وهو عضو بارز في الحزب وكذلك من الشخصيات المعروفة في قضاء كفري، لأسباب ما زالت مجهولة".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً عاجلاً لمعرفة ملابسات الحادث والكشف عن الجناة، وسط حالة من الاستنفار الأمني في المنطقة".