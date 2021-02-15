بارزاني ينعى شاويس: بيشمركة صنديد ومناضل وطني

شفق نيوز/ نعى مسعود بارزاني، رئيس الحزب الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الاثنين، رحيل عضو المكتب السياسي للحزب روز نوري شاويش.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ بأسف بالغ تلقينا صباح اليوم رحيل البيشمركة الصنديد والمناضل الوطني لشعبنا وعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني الدكتور روز نوري شاويش بوعكة صحية في اربيل.

واضاف بارزاني؛ أن "دكتور روز كان ذلك المناضل والبيشمركة الكبير الذي ادى واجبه بأحسن وجه في مراحل مختلفة في نضال شعبنا والحزب الديمقراطي الكردستاني، في مرحلة نضال الجبل أو مرحلة سيادة القانون والادارة والاعمار لكوردستان، وايضا مرحلة الدستور واعادة بناء العراق الجديد والعمل السياسي والدبلوماسي والحرب ضد الإرهاب".

وتابع رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني؛ "كان مدافعا شرسا في الدفاع عن مبادئ وأهداف شعب كردستان، وأدى واجباته بكل حماس".

وزاد بارزاني؛ أن "دكتور روز خصص جل عمره من أجل قضية شعب كردستان وتحقيق أهدافه، وفي الدفاع عن الارض والوطن"، منوها إلى أنه "كان بيشمركة شجاعا ووفيا".

وبين أن "رحيل الدكتور روز مصاب كبير لنا جميعا وخسارة كبيرة لشعب كردستان والحزب الديمقراطي الكوردستاني"، لافتا إلى أن "كوردستان فقدت قائدا عظيما وشخصية مناضلة وانا ايضا فقدت اخا ورفيق العمر وصديقا مقربا وعزيزا".