سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بارزاني ينعى شاويس: بيشمركة صنديد ومناضل وطني

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-15T09:05:36+0000
بارزاني ينعى شاويس: بيشمركة صنديد ومناضل وطني

شفق نيوز/ نعى مسعود بارزاني، رئيس الحزب الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الاثنين، رحيل عضو المكتب السياسي للحزب روز نوري شاويش.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ بأسف بالغ تلقينا صباح اليوم رحيل البيشمركة الصنديد والمناضل الوطني لشعبنا وعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني الدكتور روز نوري شاويش بوعكة صحية في اربيل.

واضاف بارزاني؛ أن "دكتور روز كان ذلك المناضل والبيشمركة الكبير الذي ادى واجبه بأحسن وجه في مراحل مختلفة في نضال شعبنا والحزب الديمقراطي الكردستاني، في مرحلة نضال الجبل أو مرحلة سيادة القانون والادارة والاعمار لكوردستان، وايضا مرحلة الدستور واعادة بناء العراق الجديد والعمل السياسي والدبلوماسي والحرب ضد الإرهاب".

وتابع رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني؛ "كان مدافعا شرسا في الدفاع عن مبادئ وأهداف شعب كردستان، وأدى واجباته بكل حماس".

وزاد بارزاني؛ أن "دكتور روز خصص جل عمره من أجل قضية شعب كردستان وتحقيق أهدافه، وفي الدفاع عن الارض والوطن"، منوها إلى أنه "كان بيشمركة شجاعا ووفيا".

وبين أن "رحيل الدكتور روز مصاب كبير لنا جميعا وخسارة كبيرة لشعب كردستان والحزب الديمقراطي الكوردستاني"، لافتا إلى أن "كوردستان فقدت قائدا عظيما وشخصية مناضلة وانا ايضا فقدت اخا ورفيق العمر وصديقا مقربا وعزيزا".

related

بارزاني يشير لـ"تحديات" تواجه اقليم كوردستان وكيفية التصدي لها

Date: 2019-12-14 17:29:50
بارزاني يشير لـ"تحديات" تواجه اقليم كوردستان وكيفية التصدي لها

مكتب بارزاني يصدر توضيحاً بشأن الموقف من تسمية محافظ كركوك

Date: 2019-06-04 20:12:28
مكتب بارزاني يصدر توضيحاً بشأن الموقف من تسمية محافظ كركوك

بارزاني: استمرار الهجوم التركي تهديد جدي لأمن المنطقة

Date: 2019-10-12 11:34:26
بارزاني: استمرار الهجوم التركي تهديد جدي لأمن المنطقة

مسرور بارزاني يأمل بتحقيق مكاسب أكبر لشعب كوردستان

Date: 2019-08-15 14:59:44
مسرور بارزاني يأمل بتحقيق مكاسب أكبر لشعب كوردستان

مسعود بارزاني يتحدث عن "المؤامرات الكثيرة" ضد "الديمقراطي" ومكافأة شعب كوردستان

Date: 2019-09-09 22:52:22
مسعود بارزاني يتحدث عن "المؤامرات الكثيرة" ضد "الديمقراطي" ومكافأة شعب كوردستان

مسعود بارزاني يحضر مراسم اليمين الدستورية لرئيس اقليم كوردستان

Date: 2019-06-10 10:48:32
مسعود بارزاني يحضر مراسم اليمين الدستورية لرئيس اقليم كوردستان

بدء اجتماع مرتقب للديمقراطي الكوردستاني

Date: 2019-06-01 12:00:30
بدء اجتماع مرتقب للديمقراطي الكوردستاني

المؤتمر الوطني يُهنئ بارزاني ويدعو لتحقيق التظافر والتكامل السياسي والاجتماعي

Date: 2019-08-17 11:25:06
المؤتمر الوطني يُهنئ بارزاني ويدعو لتحقيق التظافر والتكامل السياسي والاجتماعي