بارزاني ينعى سردار آغا ويوجه رسالة

شفق نيوز/ نعى رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم الاحد، الشخصية الوطنية في كوردستان ومدينة السليمانية وبيشمركة ثورة ايلول سردار آغا بن حمه عبدالرحمن آغا سليماني شقيق عقيلة شقيقه ادريس بارزاني، الذي توفي اليوم في السليمانية.

وجاء في الرسالة التي وجهها الزعيم كوردي مسعود بارزاني، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز "في صبيحة اليوم الأحد السابع من شباط، ومع الاسف البالغ فقد لبى سردار آغا بن حمه عبدالرحمن آغا الشخصية البارزة في كوردستان ومنطقة السليمانية وبيشمركة ثورة ايلول وشقيق المرحومة نازدار خان عقيلة المرحوم ادريس بارزاني، نداء ربه وتوفي بسبب المرض".

وعبر بارزاني عن "الشكر لجميع اهالي كوردستان الاحباء"، معلنا انه "بسبب وباء كورونا والالتزام بالتعليمات الصحية ومن اجل سلامة المواطنين فلن ينصب مجلس عزاء المرحوم سردار آغا".

ودعا بارزاني الله تعالى ان يلهم الجميع الصبر والسلوان وان يسكن المرحوم فسيح الجنان".