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بارزاني ينعى العالم الكوردي الكازاخستاني نادروف: فقدانه خسارة كبرى

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-24T14:16:30+0000
بارزاني ينعى العالم الكوردي الكازاخستاني نادروف: فقدانه خسارة كبرى

شفق نيوز/ نعى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، الشخصية العلمية الكوردية في كازاخستان البروفيسور نادر نادروف، فيما أكد أن الراحل كان مؤثراً في توحيد ورعاية شؤون الكورد في كازاخستان ودول الاتحاد السوفيتي السابق.

وجاء في رسالة تعزية وجهها بارزاني ووردت لوكالة شفق نيوز، انه تلقى بحزن بالغ نبأ وفاة الشخصية العلمية والقومية والجماهيرية للكورد في كازاخستان البروفيسور (نادر نادروف)".

وأضاف أن "نادروف كان عالماً كوردياً شهيراً ألّف عشرات الكتب ومئات البحوث العلمية وصاحب دور مؤثر في توحيد ورعاية شؤون الكورد في كازاخستان ودول الاتحاد السوفيتي السابق وفقدانه خسارة كبرى".

ووجه بارزاني، تعازيه ومواساته لأهله وذويه والأوساط الأكاديمية والجماهيرية الكوردية الكازاخستانية، مشاركاً إياهم أحزانهم بالمناسبة.

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