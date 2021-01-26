بارزاني ينتقد بشدة وكالة فارس لـ"إساءتها" للبيشمركة وقادة الكورد

شفق نيوز/ انتقد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، قيام وكالة انباء فارس الايرانية بانتاج فيلمين يسيئان الى العلاقات التاريخية بين ايران واقليم كوردستان ويجرحان مشاعر الشعب الكوردستاني ولا يتفقان مع "المبادئ والاخلاق التي تميز بها القائد الشهيد قاسم سليماني".

وجاء في بيان لبارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، انه "في هذه الايام سعت وكالة انباء فارس الايرانية عن طريق انتاج فيلمين بشأن اربيل والبيشمركة وحرب داعش، إلى تشويه الحقائق والاساءة لقوات البيشمركة ورئاسة اقليم كوردستان واخفاء صمود شعب كوردستان".

واوضح بارزاني ان "مساعدات ايران لاقليم كوردستان اثناء حرب داعش ساهمت في تقوية العلاقات بين الجانبين"، مضيفا ان "هذه الوكالة الرسمية في ايران بعملها هذا تسعى الى الاضرار بالعلاقات والصداقة بين الجانبين".

واشار الى ان "هذا العمل يؤدي لتكدير ارواح الشهداء الذين استشهدوا معا في ساتر واحد ضد داعش، وبلا شك فان مثل هذا العمل مليء بالمغالطات وتشويه الحقائق، واظهار المنّة بهذا الشكل لاتتفق باي شكل من الاشكال مع الاخلاق والميزات التي كان يملكها القائد الشهيد قاسم سليماني"، لافتا الى ان "مثل هذه الافعال ليست اخلاصا للجمهورية الاسلامية والقائد الشهيد، بل هي تهديم لتلك العلاقات القوية التي نماها القائد قاسم سليماني مع اقليم كوردستان".

وأضاف أن "دعم الجمهورية الاسلامية اثناء الاوقات الصعبة لشعب واطراف اقليم كوردستان في بداية هجوم داعش على كوردستان والذي كان عبر الاسلحة والاعتدة وعدد من المستشارين بقيادة القائد قاسم سليماني، ساعد قوات البيشمركة وهي دائما مدعاة للشكر والاحترام وقد عبر الاقليم عن هذا المعنى في حينه بكل وضوح، مثلما كانت مساعدات التحالف الدولي ضد داعش وخصوصا التعاون المؤثر وبعيد المدى الذي قدمته امريكا، وكذلك مساعدات الدول الاوربية وكذلك تعاون الاحزاب الكوردستانية في الايام الاولى لهجوم داعش على كوردستان كلها لاتنسى".

وأضاف بارزاني ان "مساعدة قوات البيشمركة بالاسلحة والاعتدة من قبل ايران وبعدها المساعدات الواسعة للتحالف كانت مهمة جدا لانه بسبب عدم السماح لحكومة الاقليم بشراء الاسلحة من الخارج والحكومة العراقية لم تكن تزود البيشمركة بالاسلحة ، فان قوات البيشمركة صمدت امام وحشية داعش والاسلحة المتطورة التي كان يمتلكها".

وتابع انه "اثناء الهجوم والحرب التي شنها داعش تمكنت البيشمركة بقيادة وتجربة السنوات الطويلة من نضال الرئيس مسعود بارزاني كرئيس للاقليم والقائد العام لقوات بيشمركة كوردستان من ايقاف هجوم داعش على الارض وحطمت قوات داعش في المنطقة"، مبينا انه "كان تحطيما لقوى ظلامية تشكل تهديدا لجميع بلدان العالم وحرية وامن العالم اجمع".

وأشار الى ان "اقليم كوردستان كعهده دائما كان ومازال مكانا للتعايش القومي والديني اصبح كذلك ملجأ لحماية النازحين واللاجئين من جميع القوميات والاديان والمذاهب وهذا كله تم بمساعدة حكومة اقليم كوردستان واهالي كوردستان والمنظمات المحلية والعالمية وقبل كلها في ظل الصمود القوي لقوات البيشمركة".

وقال بارزاني ان "هذين الفيلمين يعدان استهانة بصمود شعب كوردستان وقيادة اقليم كوردستان وكذلك استخفافا ببطولة قوات البيشمركة ودماء شهداء كوردستان وفي الوقت نفسه يعدان استهانة بثوابت ومعتقدات القائد الشهيد قاسم سليماني".

كما اشار الى انه "ليس هناك ايه منفعة من انتاج افلام هابطة وبعيدة عن الحقيقة كما جرى في انتاج الفيلمين، عدا كونه محاولة لتخريب التعاون في المنطقة وخلق الخلافات بين الشعوب الصديقة في المنطقة"، لافتا الى ان "هذين الفيلمين تسببا في جرح مشاعر شعب كوردستان".