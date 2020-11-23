بارزاني يعلق على مقتل شابة بطريقة وحشية في كلار

شفق نيوز/ اعرب رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، عن قلقه من مقتل شابة في كلار بشكل وحشي على يد أشقائها، مؤكدا على أن نساء وفتيات كوردستان يجب ان يكون لهن الحق بعيش حياة حرة ومتساوية دون تهديد على حياتهن.

وكتب بارزاني على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة تابعتها وكالة شفق نيوز "ان مقتل امرأة شابة في كلار بشكل وحشي اقلقني كثيرا"، معربا عن شكره للاجهزة الامنية لاستجابتها السريعة.

وطمأن بارزاني بان الجناة سينالون جزاءهم القانوني، مشددا على ان نساء وفتيات كوردستان يجب ان يكون لهن الحق في حياة متساوية دون تهديد، وان يعشن بحرية في سلام.

وكانت الشابة قد لقيت مصرعها شنقاً على يد ثلاثة من أشقائها في مدينة كلار مركز إدارة كرميان بإقليم كوردستان يوم الجمعة الماضي، في حادث أثار ردود فعل غاضبة بأرجاء الإقليم.