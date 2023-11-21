بارزاني يعلق على انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي

شفق نيوز/ أصدر المتحدثة باسم مقر بارزاني خالدة خليل، يوم الثلاثاء، بياناً بشأن انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي.

وقالت خليل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الرئيس بارزاني مع أن يكون رئيس البرلمان العراقي هو من حق المكون السني وأي مرشح يُنتخب لرئاسة البرلمان العراقي يجب أن يحظى بإجماع و قبول اغلبية الجهات السنية داخل البرلمان".

ومن المقرر ان ينتخب مجلس النواب غداً الأربعاء، رئيساً جديداً له خلفاً لمحمد الحلبوسي الذي قررت المحكمة الاتحادية العليا انهاء عضويته في البرلمان.