بارزاني يعلق على التطورات الاخيرة في سوريا ويأمل التوصل لإتفاق بين مكوناتها

شفق نيوز/ اعرب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم السبت، عن أمله بأن تؤدي التطورات الاخيرة التي حدثت بسوريا الى اعتماد الحوار والتفاهم أساسا في حل الخلافات بين الأطراف المتصارعة في تلك البلاد.

وقال بارزاني في بيان اليوم، إنه "نتابع باهتمام كبير الأحداث والتغيّرات الأخيرة الجارية في سوريا، لما لهذه التطورات والأحداث من تأثير مباشر على المستقبل السياسي وأمن واستقرار سوريا ومنطقتنا بأكملها".

وأضاف "نأمل أن تؤدي هذه المستجدات والتغييرات في سوريا إلى اتخاذ الحوار والتفاهم أساساً لحل القضايا الخلافية، وألّا يُمارس أي سلوك ينتج عنه تعميق الخلافات القومية والطائفية بين مكونات سوريا".

وتابع الزعيم الكوردي بالقول "كما نتطلع إلى أن تتوصل الأطراف المعنيّة من خلال الوسائل السلمية لاتفاق يصب في مصلحة جميع مكونات سوريا وتحقيق التعايش والسلام والاستقرار فيها".