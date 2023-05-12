بارزاني يعقد الآمال على الأحزاب والقوى الكوردستانية في حلّ الخلافات الداخلية في الإقليم

شفق نيوز/ أعرب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الجمعة، عن أمله بأن تتمكن الأحزاب الكوردستانية من تخطي الخلافات الداخلية والعمل على حلها ضمن المبادرة التي أطلقها للجلوس على طاولة الحوار خلال الأيام القليلة المقبل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مراسم اليوم الثاني لافتتاح صرح بارزان الوطني التذكاري بحضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني.

ووصف الزعيم الكوردي في كلمته، الأجواء السياسية بين أربيل وبغداد بـ"الإيجابية"، وقال "نحن مستمرون في إطار مواصلة العمل لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين".

وعن المبادرة التي اطلقها امس لحل عقد اجتماع بين الاحزاب الكوردستانية ذكر بارزاني، أن "مبادرتنا جدية، و نريد من خلالها توحيد الصف الكوردي، وإنهاء التشنج الحاصل".

وأضاف "اتمنى من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، و بقية الأحزاب وبرلمان كوردستان يتمكنوا من حل المشاكل والخلافات السياسية القائمة بينهم".

ودعا الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الخميس، القوى والأحزاب السياسية في إقليم كوردستان إلى الجلوس على طاولة الحوار خلال الأيام المقبلة بهدف تخطي الخلافات فيما بينها.