بارزاني يعزي تركيا بحريق الفندق ويصفه بـ"المفجع"

شفق نيوز/ أرسل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، برقية تعزية إلى تركيا، بحادث الحريق في أحد فنادق ولاية بولو، وأسفر عن وفيات.

وقال بارزاني، في تغريدة على موقع أكس، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "نعبر عن عميق الأسى إثر نشوب الحريق المُفجع بأحد منتجعات بولو في تركيا، والذي أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا".

وأضاف "نتوجه بخالص التعازي والمواساة لأُسَر ضحايا الحادث، وأشاركهم الأحزان في هذا المصاب الأليم، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث المأساوي".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، أن حريقاً نشب بفندق في منتجع "قارطال قايا" للتزلج بحدود الساعة الثالثة و30 دقيقة فجر اليوم، وأسفر عن مصرع 66 شخصاً وإصابة 51 آخرين.