بارزاني يعزي بوفاة قره داغي: كانت حلقة مهمة في نضال المرأة الكوردستانية

شفق نيوز/ عبر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، عن تعازيه بوفاة الشاعرة والكاتبة الكوردية مهاباد قره داغي، مؤكداً أنها كانت مدافعة بارزة عن حقوق النساء وحلقة مهمة في نضال المرأة الكوردستانية من اجل تحقيق المساواة.

وجاء في رسالة تعزية وجهها بارزاني بالمناسبة وردت لوكالة شفق نيوز، "ببالغ الحزن والاسى ورد الينا نبأ وفاة الشاعرة والكاتبة والناشطة مهاباد قره داغي"، مشيراً إلى أن "السيدة مهاباد قره داغي قدمت خدمة جلية للادب الكوردي وكانت مدافعة صلبة عن حقوق النساء وحلقة مهمة في نضال نساء كوردستان من اجل تحقيق المساواة".

وأكد بارزاني، أنه" يقيّم عالياً اعمالها ونشاطاتها"، معبراً عن تعازيه ومواساته لذويها ومعارفها وزملائها والمثقفين وجميع نساء كوردستان".

وتوفيت الشاعرة والكاتبة الكوردية المعروفة مهاباد قره داغي في مدينة أربيل يوم أمس الجمعة، متأثرة بتفاقم إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وولدت قره داغي عام 1966 في مدينة كفري بكرميان كوردستان، ونشرت أول مجموعتها الشعرية في عام 1980، وسجنت من قبل النظام السابق في العام ذاته ولغاية 1981.

وفي عام 1993 هاجرت إلى السويد، وعملت مستشارة لرئيس وزراء اقليم كوردستان السابق في قضايا المرأة.