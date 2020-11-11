سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

بارزاني يعزي بوفاة رئيس وزراء البحرين وصائب عريقات

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-11T17:18:30+0000
بارزاني يعزي بوفاة رئيس وزراء البحرين وصائب عريقات

شفق نيوز/ بعث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاربعاء، برسالتي تعزية لكل من العاهل البحريني والرئيس الفلسطيني لوفاة الامير خليفة بن سلمان وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني بعث رسالة تعزية الى الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البحرين والاسرة المالكة والشعب البحريني بمناسبة رحيل الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء البحريني ومواساته لهم متمنيا من الله ان يشمل الفقيد برحمته.

من جهة اخرى بعث بارزاني رسالة تعزية باسمه والشعب الكوردستاني الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعزيه والشعب الفلسطيني واسرة الفقيد صائب عريقات القائد وكبير المفاوضين الفلسطيني، معربا عن مواساته معهم ومتمنيا من الله تعالى ان يشمل الفقيد عريقات برحمته

related

صور.. بدء اجتماع الديمقراطي والاتحاد بإشراف بارزاني

Date: 2020-11-09 09:35:59
صور.. بدء اجتماع الديمقراطي والاتحاد بإشراف بارزاني

فلسطين: موقف البعض من هجوم تركيا على الكورد لا يعكس موقفنا الرسمي

Date: 2019-10-29 20:48:11
فلسطين: موقف البعض من هجوم تركيا على الكورد لا يعكس موقفنا الرسمي

بعد انقطاع دام لـ7 سنوات .. طيران الخليج يستأنف رحلاته لإقليم كوردستان

Date: 2020-02-02 13:02:00
بعد انقطاع دام لـ7 سنوات .. طيران الخليج يستأنف رحلاته لإقليم كوردستان

منظمة تطالب بارزاني بعدم التوقيع على إعدام مدانين باغتيال دبلوماسي تركي

Date: 2020-10-20 21:08:00
منظمة تطالب بارزاني بعدم التوقيع على إعدام مدانين باغتيال دبلوماسي تركي

بارزاني: نجم الدين كريم قدم الكثير لكوردستان وكركوك

Date: 2020-11-06 16:45:56
بارزاني: نجم الدين كريم قدم الكثير لكوردستان وكركوك