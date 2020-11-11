بارزاني يعزي بوفاة رئيس وزراء البحرين وصائب عريقات

شفق نيوز/ بعث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاربعاء، برسالتي تعزية لكل من العاهل البحريني والرئيس الفلسطيني لوفاة الامير خليفة بن سلمان وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني بعث رسالة تعزية الى الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البحرين والاسرة المالكة والشعب البحريني بمناسبة رحيل الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء البحريني ومواساته لهم متمنيا من الله ان يشمل الفقيد برحمته.

من جهة اخرى بعث بارزاني رسالة تعزية باسمه والشعب الكوردستاني الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعزيه والشعب الفلسطيني واسرة الفقيد صائب عريقات القائد وكبير المفاوضين الفلسطيني، معربا عن مواساته معهم ومتمنيا من الله تعالى ان يشمل الفقيد عريقات برحمته