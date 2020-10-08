بارزاني يعزي بوفاة الموسيقار الإيراني شجريان

شفق نيوز/ عبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، عن تعازيه لرحيل الموسيقار الايراني شجريان الذي توفي في طهران يوم الخميس، واصفا اياه بانه ملك الالحان والاسطورة الموسيقية التي لا تتكرر.

وكتب بارزاني على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أنه "يتقدم بحزن شديد بمناسبة رحيل ملك الالحان في ايران والاسطورة الموسيقية التي لا تتكرر، بالتعازي لاسرة شجريان المحترمة والمجتمع الفني ومحبيه".

يذكر ان الفنان الايراني البارز شجريان قد توفي عصر اليوم الخميس يسبب ازمة صحية، وتجمع الاف من محبي فنه وسط طهران لانتظار استقبال جثمانه.

محمد رضا شجريان هو مغنٍّ تقليدي وملحن وموسيقي إيراني، لقب بأعظم أستاذ إيراني على قيد الحياة للموسيقى الايرانية التقليدية. ولد في مشهد وأخذ عن والده. كما درَس في جامعة طهران.

وكان شجريان يقود فرقة موسيقية، تتكوّن من ابنه همايون وكيهان كلهر وحسين علي زاده.



