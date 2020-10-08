سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

بارزاني يعزي بوفاة الموسيقار الإيراني شجريان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-08T18:23:26+0000
بارزاني يعزي بوفاة الموسيقار الإيراني شجريان

شفق نيوز/ عبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، عن تعازيه لرحيل الموسيقار الايراني شجريان الذي توفي في طهران يوم الخميس، واصفا اياه بانه ملك الالحان والاسطورة الموسيقية التي لا تتكرر.

وكتب بارزاني على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أنه "يتقدم بحزن شديد بمناسبة رحيل ملك الالحان في ايران والاسطورة الموسيقية التي لا تتكرر، بالتعازي لاسرة شجريان المحترمة والمجتمع الفني ومحبيه".

يذكر ان الفنان الايراني البارز شجريان قد توفي عصر اليوم الخميس يسبب ازمة صحية، وتجمع الاف من محبي فنه وسط طهران لانتظار استقبال جثمانه.

محمد رضا شجريان هو مغنٍّ تقليدي وملحن وموسيقي إيراني، لقب بأعظم أستاذ إيراني على قيد الحياة للموسيقى الايرانية التقليدية. ولد في مشهد وأخذ عن والده. كما درَس في جامعة طهران. 

وكان شجريان يقود فرقة موسيقية، تتكوّن من ابنه همايون وكيهان كلهر وحسين علي زاده.


related

عبدالمهدي يزور أربيل ويعقد لقاءات على "مستوى عال"

Date: 2019-06-10 19:15:35
عبدالمهدي يزور أربيل ويعقد لقاءات على "مستوى عال"

نيجيرفان بارزاني يقرُّ بـ"خطأ سيكولوجي" لإقليم كوردستان ازاء بغداد

Date: 2019-11-05 17:27:34
نيجيرفان بارزاني يقرُّ بـ"خطأ سيكولوجي" لإقليم كوردستان ازاء بغداد

رئيس اقليم كوردستان يصل الى تركيا ويجتمع مع اردوغان

Date: 2019-06-21 14:54:13
رئيس اقليم كوردستان يصل الى تركيا ويجتمع مع اردوغان

نيجيرفان بارزاني يفتح ابواب كوردستان لاسعاف جرحى كركوك ويحذر من نشاط ارهابي

Date: 2019-05-31 12:18:36
نيجيرفان بارزاني يفتح ابواب كوردستان لاسعاف جرحى كركوك ويحذر من نشاط ارهابي

رئيس كوردستان لوفد من قيادات الديمقراطي: وحدة الصف تقوي مكانة الاقليم

Date: 2019-07-22 20:57:38
رئيس كوردستان لوفد من قيادات الديمقراطي: وحدة الصف تقوي مكانة الاقليم

برلمان اقليم كوردستان يعقد جلسة انتخاب رئيس الاقليم

Date: 2019-05-28 11:30:06
برلمان اقليم كوردستان يعقد جلسة انتخاب رئيس الاقليم

كوردستان تعلن تأييد تحقيق الإصلاحات ودعم التعديلات الدستورية

Date: 2019-11-13 15:59:05
كوردستان تعلن تأييد تحقيق الإصلاحات ودعم التعديلات الدستورية

الأمم المتحدة تشيد بخطوة لكوردستان ونيجيرفان بارزاني يقترح حلاً للمشاكل مع بغداد

Date: 2019-07-02 17:55:28
الأمم المتحدة تشيد بخطوة لكوردستان ونيجيرفان بارزاني يقترح حلاً للمشاكل مع بغداد