بارزاني يعزي بوفاة الفنان المسرحي الكوردي البارز عمر جاوشين

شفق نيوز/ وجه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، رسالة تعزية بمناسبة رحيل الفنان عمر جاوشين، مؤكدا ان الراحل خدم الفن الكوردي بشكل مخلص.

وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "تلقيت ببالغ الاسى نبأ وفاة الشخصية المعروفة والفنان الكوردي عمر جاوشين"، مؤكدا ان "الراحل في مجال العمل المسرحي والدراما الكوردية قدم خدمات جمة بإخلاص للفن الكوردي".

ووجه بارزاني تعازيه ومواساته الى اسرته وذويه وجميع الفنانين في كوردستان، مشاطرا إياهم الاحزان لفقدانه.

و‏أصدر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في وقت سابق من يوم الإثنين برقية تعزية لوفاة الفنان الكوردي عمر چاوشين.

وتوفي الفنان عمر چاوشين يوم أمس الأحد عن عمر ناهز 81 عاما وقد مثل العديد من الادوار المسرحية وكان اول فنان كوردي يمثل دورا نسائيا في فيلم مسرحي.