بارزاني يعزي بوفاة البيشمركة القديم فائق توفيق

شفق نيوز/ قدم رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، تعازيه لذوي الكادر المناضل والبيشمركة القديم فائق توفيق بمناسبة وفاته، مؤكدا ان الراحل عمل لسنوات طويلة الى جانبه في العمل الحكومي.

وجاء في رسالة تعزية وجهها بارزاني وردت لوكالة شفق نيوز، انه "تلقى بحزن خبر رحيل الكادر المناضل والبيشمركة القديم الراحل فائق توفيق"، موجها التعازي والمواساة العميقة لاسرته وذويه ويشاطرهم الاحزان.

واشار بارزاني الى انه عمل مع الراحل عن كثب وانه خدم في المجال الحكومي لسنوات طوال، لافتا الى انه كان كادرا مبدعا ومخلصا ووطنيا وعمل وانجز مهامه بتواضع وامضى عمرا طويلا في خدمة الشعب والبلاد.