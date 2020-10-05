بارزاني يعرض عمل حكومته أمام برلمان كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، الاثنين، أن رئيس الحكومة مسرور بارزاني يقدم اليوم تقريراً عن عمل حكومته لبرلمان الاقليم خلال عام، مشيرة الى أن مسار المباحثات بين أربيل وبغداد سيكون أحد محاور التقرير.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يقدم، اليوم، تقريراً مهماً خلال جلسة استضافته في برلمان كوردستان.

وأوضح البيان أن جلسة البرلمان ستعقد في الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، للاستماع إلى التقرير الموجز لعمل الحكومة على مدى عام كامل.

وأشار الى أن رئيس الحكومة سيلقي الضوء على القضايا المهمة بالنسبة للرأي العام في كوردستان، ولا سيما عملية الإصلاح المالي والإداري وقانون الإصلاح وخطط مواجهة الأزمة المالية وفيروس كورونا والمشاريع الخدمية والإستراتيجية في الزراعة والصناعة والطرق والكهرباء.

كذلك يستعرض رئيس الوزراء في تقرير عمل الحكومة، وفق البيان، مسار المفاوضات مع بغداد ومستجدات الوضع في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، بالإضافة إلى ملفات النفط والمال والبيشمركة، لافتا الى إلى أن التقرير سيتاح للجميع في المستقبل القريب.