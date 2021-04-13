سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بارزاني يطالب صحفيي كوردستان بمساندة حكومته لمحاربة الفساد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-13T14:18:29+0000
بارزاني يطالب صحفيي كوردستان بمساندة حكومته لمحاربة الفساد

شفق نيوز/ طالب رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، صحفيي كوردستان ان يكونوا متعاونين ومساعدين لبرنامج عمل حكومة الاقليم من اجل الاصلاح ومواجهة الفساد.

جاء ذلك خلال استقباله منسق مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين رحمان غريب، وفق بيان صادر عن حكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد بارزاني، خلال اللقاء، على انه يساند بجميع الاشكال حرية الصحافة ويتوجب على مؤسسات حكومة الاقليم ان تكون متعاونة للعمل الصحفي من خلال تمكينها من المعلومات من اجل يتمكن الصحفيون والاعلاميون الكوردستانيون من اداء مهمتهم بشكل مهني.

واضاف البيان ان منسق مركز ميترو رحمان غريب، وفضلا عن شرح اعمال ونشاطات المركز، اعرب عن شكره لدعم رئيس حكومة الاقليم ورغبته في توسيع حرية العمل الصحفي وحرية الحصول على المعلومة بتعاون جميع الاطراف، والذي يعد شرطا مهما لتقدم الديمقراطية في كوردستان.

related

مسرور بارزاني يتحصل على دعم دولي لبرنامج الحكومة الجديد للإقليم

Date: 2019-07-02 13:38:23
مسرور بارزاني يتحصل على دعم دولي لبرنامج الحكومة الجديد للإقليم

بارزاني يؤكد عزم حكومة كوردستان تقليل معاناة الايزيديين

Date: 2019-10-05 13:52:40
بارزاني يؤكد عزم حكومة كوردستان تقليل معاناة الايزيديين

اول تعليق من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني على الحكومة الجديدة لكوردستان

Date: 2019-07-10 15:54:36
اول تعليق من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني على الحكومة الجديدة لكوردستان

كوردستان: ننتظر من بغداد خطوات جدية لحسم المشاكل العالقة

Date: 2019-10-15 19:19:16
كوردستان: ننتظر من بغداد خطوات جدية لحسم المشاكل العالقة

حكومة كوردستان: عازمون على توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين

Date: 2019-10-07 18:14:04
حكومة كوردستان: عازمون على توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين

مسرور بارزاني: الحوارات مع بغداد تحرز تقدماً وأولوياتنا الاهتمام بقطاعين

Date: 2019-09-03 20:55:21
مسرور بارزاني: الحوارات مع بغداد تحرز تقدماً وأولوياتنا الاهتمام بقطاعين

بريطانيا تبدي استعدادها لمساعدة كوردستان في تنفيذ برنامجها الحكومي

Date: 2019-11-04 18:46:54
بريطانيا تبدي استعدادها لمساعدة كوردستان في تنفيذ برنامجها الحكومي

حكومة الاقليم تبحث ثلاثة محاور "عراقية – كوردستانية" رئيسة

Date: 2019-09-10 20:58:15
حكومة الاقليم تبحث ثلاثة محاور "عراقية – كوردستانية" رئيسة