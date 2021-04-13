بارزاني يطالب صحفيي كوردستان بمساندة حكومته لمحاربة الفساد

شفق نيوز/ طالب رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، صحفيي كوردستان ان يكونوا متعاونين ومساعدين لبرنامج عمل حكومة الاقليم من اجل الاصلاح ومواجهة الفساد.

جاء ذلك خلال استقباله منسق مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين رحمان غريب، وفق بيان صادر عن حكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد بارزاني، خلال اللقاء، على انه يساند بجميع الاشكال حرية الصحافة ويتوجب على مؤسسات حكومة الاقليم ان تكون متعاونة للعمل الصحفي من خلال تمكينها من المعلومات من اجل يتمكن الصحفيون والاعلاميون الكوردستانيون من اداء مهمتهم بشكل مهني.

واضاف البيان ان منسق مركز ميترو رحمان غريب، وفضلا عن شرح اعمال ونشاطات المركز، اعرب عن شكره لدعم رئيس حكومة الاقليم ورغبته في توسيع حرية العمل الصحفي وحرية الحصول على المعلومة بتعاون جميع الاطراف، والذي يعد شرطا مهما لتقدم الديمقراطية في كوردستان.