بارزاني يطالب الحكومة العراقية بإنصاف وتعويض ضحايا النظام السابق بشكل "عادل"

شفق نيوز/ أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الاثنين، أن على الحكومة الاتحادية جعل قضية ضحايا النظام السابق أولوية وتعوض ذوي الشهداء والمؤنفلين والمتضررين بشكل عادل.

وذكر بيان لمقر إقامة بارزاني في مصيف صلاح الدين، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الزعيم الكوردي استقبل اليوم رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب العراقي حسن سالم، وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول تطوير التنسيق بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية من أجل تقديم المزيد من الخدمات لعوائل الشهداء وضحايا الأنفال وضحايا النظام العراقي السابق.

وأشار بارزاني خلال اللقاء إلى جرائم النظام العراقي السابق بحق الشعب الكوردستاني واعتبر أن من الضروري للحكومة الاتحادية أن تجعل قضية ضحايا النظام العراقي السابق أولوية لديها وتعوض ذوي الشهداء والمؤنفلين والمتضررين بشكل عادل.

وفي اللقاء، عرض رئيس وأعضاء لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب، نبذة عن أعمال ومشاريع وهدف زيارتهم إلى إقليم كوردستان والتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان.