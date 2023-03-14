بارزاني يصف حواره مع السوداني بـ"المتفائل" لمستقبل العراق

شفق نيوز/ وصف رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، لقائه برئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني بـ"المتفائل" لمستقبل العراق.

وقال بارزاني في تغريدة على تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز "‏استقبلنا رئيس الوزراء العراقي⁦‪محمد شياع السوداني ‬⁩ في مقر بارزاني اليوم حيث تبادلنا وجهات النظر المتفائلة بشأن مستقبل العراق وتعزيز العلاقات بين بغداد واربيل".

وفي وقت سابق اليوم، ذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، أقام مأدبة غداء على شرف رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، حضرها عدد من المسؤولين والقيادات الكردستانية فضلاً عن رؤساء الأحزاب وممثلي المكوّنات.

وعبر الزعيم الكوردي عن سعادته لجهود الحكومة في الإصلاح، كما أكد دعمه البرنامج الحكومي، الذي يتضمن محاور قادرة على النهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي للعراق.

وأشار البيان إلى ان وفدا حكوميا يرافق رئيس مجلس الوزراء في زيارته لإقليم كوردستان، يضمّ وزراء: الخارجية، والداخلية، والتخطيط، والهجرة والمهجرين، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية، ونائب الأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل جهاز الأمن الوطني وعدداً من المستشارين.