بارزاني يشيد بـ"عقلانية" القيادة الإماراتية ويؤكد على تعزيز العلاقات الثنائية

شفق نيوز/ أشاد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، خلال استقباله السفير الإماراتي الجديد لدى بغداد، يوم الأربعاء، بـ"عقلانية وحكمة" القيادة الإماراتية وحرصها على نهضة البلاد وازدهارها.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، أنه استقبل اليوم الأربعاء، في مصيف صلاح الدين بأربيل، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد لدى العراق عبد الله مطر المزروعي، مبيناً أن المزروعي أعرب خلال اللقاء، عن سعادته بزيارة إقليم كوردستان ولقائه مع الزعيم بارزاني.

وأضاف البيان أن المزروعي نقل تحيات، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى بارزاني، مشيداً بشعب كوردستان وحكومة ومؤسسات الإقليم على إرساء الاستقرار والجهود المبذولة بغرض تحقيق التنمية والإعمار.

وأشار البيان إلى أن بارزاني من جانبه، رحّب بالسفير الإماراتي في العراق بحفاوة، متمنياً له النجاح والتوفيق، كما وصف بارزاني "عقلانية وحكمة" القيادة الإماراتية وحرصها على نهضة البلاد وازدهارها بالنموذج المثالي.

وتابع البيان أن بارزاني أكد على عمق الصداقة والتقارب بين شعب كوردستان وقيادة وشعب دولة الإمارات، معرباً عن أمله في تعزيز وتوسيع أواصر العلاقات بين الجانبين.