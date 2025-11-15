بارزاني يشيد بشجاعة شباب كورد تعرضوا للاعتداء لرفعهم العلم الكوردستاني

شفق نيوز– اربيل

أشاد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم السبت، بشجاعة شباب كورد تعرضوا للاعتداء لرفعهم العلم الكوردستاني في مدينة طوزخورماتو.

وقال مقر بارزاني في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن مسعود بارزاني استقبل، اليوم، في پیرمام عدداً من الشباب الكورد الذين تعرضوا للاعتداء من قبل القوات الأمنية العراقية بسبب رفعهم علم كوردستان بمدينة طوزخورماتو في يوم إجراء الانتخابات بتاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وأضاف أن مسعود بارزاني أعرب عن شكره وتقديره لشجاعة هؤلاء الشباب وتحليهم بروحية الانتماء الكوردي، مؤكداً أن الكثير من الدماء والتضحيات قدمت في سبيل إعلاء علم كوردستان.

وشدد بارزاني، على أن علم كوردستان هو علم كل الكورد، وأن لأي كوردي الحق الدستوري والقانوني في أن يمجّد ويعتز بعلم ومقدسات شعبه، مشدداً على أنه لا يحق لأي شخص أو جهة المساس بعلم كوردستان أو منع رفعه، مهما كانت الجهة وتحت أي ذريعة.