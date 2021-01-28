بارزاني يشيد بجهود القنصل العام اليوناني في اربيل

شفق نيوز/ اشاد رئيس كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، بجهود القنصل العام اليوناني في اربيل، فيما اعرب الاخير عن امله بتنمية العلاقات بين بلاده والاقليم بعد تأثرها بجائحة كورونا.

وقالت رئاسة الاقليم في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني استقبل مساء اليوم، سفير اليونان في العراق ليونيداس كونتوفونيسوس"، مبينة أن بارزاني عبر في خلال اللقاء الذي حضره أفسيموس كوستوبولوس القنصل العام اليوناني في أربيل، عن الشكر للقنصل العام اليوناني بمناسبة انتهاء مهامه آملاً له النجاح في مهامه الجديدة".

وعدّ بارزاني، جهود القنصل العام اليوناني، لتعزيز علاقات إقليم كوردستان مع اليونان "موضع تقدير".

بدوره قدم السفير اليوناني شكره الى الرئيس نيجيرفان بارزاني وحكومة إقليم كوردستان على دعمهم ومساندتهم لأعمال ونشاطات القنصلية العامة لبلاده في أربيل، معبراً عن الأمل في أن تستأنف في المستقبل القريب النشاطات التي تقلصت بسبب تفشي فايروس كورونا ووباء كوفيد-١٩، وتعود كسابق عهدها وتتخذ خطوات أفضل باتجاه تنمية علاقاتهم مع إقليم كوردستان.

وفي جانب آخر من اللقاء، بحث الجانبان علاقات أربيل- بغداد والحوار بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية لحل المشاكل التي بينهما، مخاطر الإرهاب والعمليات الإرهابية لداعش، الانتخابات العراقية القادمة ومجموعة مسائل تهم الجانبين.