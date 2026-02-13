بارزاني يشيد بالدعم الألماني للنازحين وخاصة للإيزيديين

شفق نيوز- ميونخ

أشاد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، بالدعم الألماني لمساعدة النازحين وتحسين البنية التحتية للخدمات، خاصة لإيزيديين.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، التقى مساء اليوم، ضمن سلسلة لقاءاته في مؤتمر ميونخ للأمن، بالوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ريم العبالي رادوفان".

ولفت إلى أنه "جرى خلال اللقاء التباحث حول المشاريع والمساعدات الألمانية في العراق وإقليم كوردستان، لاسيما في مجالات إعادة الإعمار، والتنمية البشرية، ودعم عملية الإصلاح".

وأعرب بارزانی، بحسب البيان، عن تقدير إقليم كوردستان لـ"الدور الألماني في مساعدة النازحين وتحسين البنية التحتية للخدمات"، كما خصَّ ألمانيا بالشكر لـ"مساندتها ودعمها للأخوات والإخوة الإيزيديين".

وأكد الرئيس بارزانی على "حماية حقوق المكونات وترسيخ ثقافة التعايش في إقليم كوردستان".

من جانبها، أكدت رادوفان، استمرار مساعدات بلادها، وأثنت على "جهود إقليم كوردستان في حماية حقوق المكونات وتطوير مختلف قطاعات التنمية".

ويُعد مؤتمر ميونخ للأمن من أبرز المنتديات الدولية المعنية بقضايا الأمن والسياسة الخارجية، ويجمع سنوياً قادة دول ومسؤولين وخبراء من مختلف أنحاء العالم.