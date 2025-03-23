بارزاني يشيد بالجالية الكوردية بعد حفل حاشد لـ"نوروز" في ألمانيا

شفق نيوز/ عبّر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأحد، عن سعادته وسروره، بمشاركة عدد كبير من المواطنين الكورد بـ"حماسة لا مثيل لها" في احتفالية نوروز التي أُقيمت بمدينة كولن الألمانية.

وذكر بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مشاركة هذا العدد الكبير من الكوردستانيين الأعزاء وأتباع نهج الكوردايتي والوطنية في هذا التجمع مؤشرٌ واضح على قدرة وحيوية الجاليات الكوردية في الخارج، وتثبت بأن أبناء الشعب الكوردي في خارج الوطن، يمثلون قوة كبيرة مستعدة دائماً لدعم قضية شعب كوردستان المشروعة في المحافل الدولية وأمام الرأي العام العالمي".

وأضاف: "على الرغم من أيادٍ غير أمينة حاولت إثارة الفوضى والتخريب في احتفالية كولن، وأرادت تحريف وتشويه رسالة تجمع نوروز الجماهيري في كولن خلال تغطيته، إلا أن الصوت الحقيقي للمشاركين أحبط هذه المحاولات التي باءت بالفشل، لتكون الغلبة والنجاح لطريق الولاء للوطن والانتماء الكوردستاني".

وثمن الزعيم الكوردي، دور جميع المخلصين على مشاركتهم بهمّة كوردية فاعلة وبروح وطنية، ونقل رسالة السلام التي يتحلى بها شعبهم إلى العالم من خلال هذا التجمع المهيب، كما أعرب عن أمله بـ"دوام الأفراح والمسرات وأن تطيب أعيادهم بكل خير".

وأمس السبت، احتفل أكثر من 50 ألف شخص بعيد نوروز في مدينة كولن، وأكدت الشرطة الألمانية وجود عدة عشرات الآلاف من المشاركين، وبسبب التدفق الكبير للحشود، مضيفة أن كل شيء سار بسلام، ولم تقع أي حوادث تذكر.

ويعتبر عيد نوروز اليوم الأول للعام الشمس الكوردي الجديد، واليوم التاسع لشهر آذار/ مارس حسب التقويم اليوناني أو اليوم الحادي والعشرين من آذار/ مارس في التقويم الغربي، وهو اليوم الذي يتساوى فيه الليل مع النهار يحتفل الشعب الكوردي بهذا اليوم منذ آلاف السنين ويعتبره عيداً قومياً ووطنياً.