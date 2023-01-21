بارزاني يشيد باعتراف المانيا بالابادة الجماعية ضد الكورد الايزيديين: محل تقديرنا

شفق نيوز/ أشاد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم السبت، باعتراف المانيا بالابادة الجماعية ضد الكورد الايزيديين.

وكتب بارزاني في تغريدة على صفحته بموقع تويتر؛ أن "قرار البرلمان الألماني بالاعتراف بالإبادة الجماعية ضد الكورد الايزيديين هو محل تقديرنا".

واضاف "نشكر كل الدعم الذي قدمته ألمانيا لشعب كوردستان وننتظر من الدول الغربية الاخرى ايضا ان تصدر قرارات مماثلة لتحقيق العدالة ونبذ الظلم".

وأقر النواب الألمان مذكرة، أمس الأول الخميس الماضي، تصنّف ما ارتكبه تنظيم "داعش" في حق الإيزيديين في شمال غرب العراق، العام 2014 على أنه "إبادة جماعية"، واوصوا بسلسلة من إجراءات المساعدة للضحايا.