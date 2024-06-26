بارزاني يشكر رئيس الإقليم ويعلن دعمه انتخابات "بعيدة عن التدخلات"

شفق نيوز/ أعرب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مساء اليوم الأربعاء، عن شكره لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني عن تحديده موعداً جديداً لإجراء انتخابات الإقليم.

وقال بارزاني في تغريدة على حسابه في موقع "X" (تويتر سابقاً)، وتابعتها وكالة شفق نيوز "بمناسبة تحديد موعد الانتخابات البرلمانية لإقليم كوردستان بدورتها السادسة، أتقدم بالشكر لرئاسة الإقليم وأدعم إجراء انتخابات نزيهة وبعيدة عن التدخلات".

وأضاف "أتمنى أن تكون الأطراف السياسية مساعدة بمسؤولية مع مراعاة وضع إقليم كوردستان لإنجاح العملية الديمقراطية وحماية الاستقرار والتعايش".