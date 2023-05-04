بارزاني يشكر السفير الألماني المنتهية على دعم الشعب الكوردي في مختلف المراحل

شفق نيوز / ابدى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الخميس، شكره على دعم المانيا للشعب الكوردستاني في "مختلف المراحل"، فيما بحث رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني مع السفير الالماني تعزيز التعاون بين اقليم كوردستان وألمانيا مع زيارة مرتقبة لرجال اعمال المانيين الى الاقليم خلال الشهر الجاري.

وقال بيان لمقر البارزاني ورد لوكالة شفق نيوز إن "الزعيم الكوردي مسعود بارزاني استقبل، اليوم الخميس، السفير الألماني لدى العراق مارتن ييجر الذي زار بارزاني بمناسبة انتهاء مهام عمله، وفي الاجتماع تمنى بارزاني التوفيق والسداد للسفير الألماني وشكر الشعب والحكومة الألمانية على دعمهم للشعب الكوردستاني في مختلف المراحل".

كما ناقش الاجتماع أيضا "الاوضاع السياسية في العراق والعلاقات بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والتأكيد على تطوير العلاقات بين الجانبين".

وفي نفس السياق؛ قال المكتب الاعلامي لرئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "استقبلنا اليوم السفير الألماني لدى العراق مارتن ييغر بمناسبة انتهاء مهام عمله، وشكرناه على ما بذله من جهود، خلال فترة عمله، من أجل تعزيز علاقات بلاده مع إقليم كوردستان والعراق، متمنين له التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة".

وأضاف البيان، "بحثنا سبل توطيد أواصر الصداقة بين إقليم كوردستان وألمانيا، ولا سيّما في مجال الاستثمار والتبادل التجاري، إذ من المقرر أن يزور وفد كبير من التّجار وأصحاب الأعمال والمستثمرين الألمان إقليم كوردستان خلال الشهر الجاري".

وعبّر السفير الألماني لدى العراق عن شكره وتقديره للجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان لما تقدمه من تسهيلات وتنسيق مع سفارة وقنصلية بلاده".