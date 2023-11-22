بارزاني يشدد على تمتين العلاقة بين إقليم كوردستان وتركيا

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، مع وزير الزراعة التركي السابق مهدي اكار، الأوضاع العامة في المنطقة وتنمية العلاقات والصداقة بين أربيل وأنقرة.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس الحزب الديموقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني استقبل في مقر إقامته بمنتجع صلاح الدين في أربيل، وزير الزراعة التركي السابق مهدي اكار.

وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا خلال الاجتماع الأوضاع العامة في المنطقة والعلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا، مضيفاً أن الجانبين شددا على تنمية العلاقات والصداقة بين أربيل وأنقرة.