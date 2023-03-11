بارزاني يشدد على تطبيق اتفاقية سنجار وعدم السماح بتهميش الإيزيديين

شفق نيوز/ شدد رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، يوم السبت، على ضرورة تطبيق اتفاقية سنجار بكل الطرق وإخراج القوات الخارجة عن القانون منها، مؤكداً أنه لن يتم السماح بتهميش الإيزيديين.

وذكر بيان لمقر إقامة بارزاني في صلاح الدين، ورد لوكالة شفق نيوز، إن الأخير استقبل أمير الايزيديين مير حازم تحسين بك، والشيخ علي الياس بابا شيخ، والمجلس الروحاني الايزيدي، وخلال اللقاء تحدث أمير الايزيديين عن نتائج زيارته لخارج العراق.

واعرب امير الايزيديين عن تقديره لتضحيات قوات البيشمركة والحزب الديمقراطي الكوردستاني لتحرير سنجار وحماية ودعم الكورد الإيزيديين والمكونات الاخرى.

وجرى خلال الاجتماع التشديد على ضرورة تنفيذ اتفاقية سنجار في أقرب وقت ممكن وإزالة العوائق التي تحول دون عودة المهجرين إلى موطن أجدادهم.

وبشأن مسألة سنجار، قال بارزاني إنه يؤيد تطبيق اتفاقية سنجار بكل الطرق، معتبرا أنه من الضروري خروج القوات الخارجة عن القانون منها وتطبيع الأوضاع فيها وتسليمها لسكانها الأصليين.

وأكد بارزاني خلال الاجتماع أنه لن يتم السماح بتهميش الإخوة والأخوات الأيزيديين.