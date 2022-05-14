بارزاني يشدد على تطبيع الأوضاع في سنجار وإعادة النازحين

شفق نيوز/ أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم السبت، على الإسراع بتطبيع الأوضاع في مدينة سنجار وإعادة النازحين إليها.

وذكر المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل اليوم في مقر إقامته بمصيف صلاح الدین في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، السفير البلجيكي لدى العراق فيليب فاندين بلك، وتبادلا الآراء حول الوضع في سوريا، فضلا عن ضرورة تطبيع الوضع في سنجار، وعودة الأهالي إلى مناطقهم.

وتناول اللقاء مناقشة الوضع السياسي في العراق والتحديات التي تواجه العملية السياسية والخطوات المتخذة لتشكيل الحكومة.

وفي جانب آخر من الاجتماع، اشار سفیر بلجیكا الی دور الرئيس بارزاني التاريخي في نضال شعب كوردستان، معبراً عن امتنانه لحكومة إقليم كوردستان على تعاونها وعلاقاتها الثنائية في مختلف المجالات.