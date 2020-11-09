بارزاني يستهل جولته الأوروبية بلقاء رئيس وزراء هولندا

شفق نيوز/ وصل رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني والوفد المرافق له، يوم الاثنين، الى هولندا في أولى محطاته خلال الجولة الأوروبية، ومن المقرر ان يجتمع لاحقا مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته.

وقال ممثل حكومة اقليم كوردستان في الاتحاد الاوربي دلاور ازكيي في تصريح صحفي ان بارزاني وروته سيعقدان مساء الاثنين اجتماعا لمناقشة العلاقات بين اقليم كوردستان وهولندا.

واضاف ازكيي ان برنامج عمل التشكيلة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان تشدد على ترسيخ العلاقات الخارجية وزيادة تطويرها.

واشار الى ان رئيس الوزراء الهولندي شخصية قوية في الاتحاد الاوربي ولهولندا دور وتاثير على القرارات التي تصدر من الاتحاد الاوربي.

ولفت إلى وجود تعاون سياسي وعسكري بين الإقليم وهولندا التي تدعم قوات البيشمركة في الحرب ضد داعش، مبينا أن المستشارين العسكريين الهولنديين يواصلون واجباتهم في الاقليم.

وافاد ازكيي بان وفد رئاسة حكومة اقليم كوردستان يتكون من وزير التخطيط ورئيس هيئة الاستثمار، وهذه اشارة الى ان اقليم كوردستان لها رغبة في تطوير العلاقات في تلك المجالات مع هولندا.

وتطرق ممثل حكومة الاقليم في الاتحاد الاوربي الى مواقف رئيس الوزراء الهولندي مارك روته خلال الحصار الجوي والسياسي الذي تم فرضه على اقليم كوردستان بالقول ان مارك روته دعم الكورد بشكل كبير وطالب في مؤتمر صحفي برفع ذلك الحصار.

وتطرق ازكيي الى قرب اقليم كوردستان من اوربا بالقول ان الاوربيين بانفسهم ينظرون باهمية الى (جيوبوليتك) اي الجغرافيا السياسية للاقليم ويؤمنون بان الاحداث في الاقليم سيكون لها تاثير على اوربا لذلك يرون من الضروري تطوير العلاقات مع اقليم كوردستان في جوانب الصناعة والطاقة والزراعة وجميع المجالات الاخرى.

وكان بارزاني قد غادر في وقت سابق الاثنين أربيل متوجها إلى أوروبا في جولة تشمل عدة دول، لم تكشف عنها رئاسة الحكومة.