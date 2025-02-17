بارزاني يستنكر الاعتداء على فلاحين كورد في كركوك: تذكرنا بالأنفال

شفق نيوز/ استنكر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اعتداء الجيش العراقي على مجموعة فلاحين كورد، في كركوك، حاولوا الشروع بزرع أراضيهم بعد إقرار قانون إعادة العقارات لأصحابها، مشبهاً هذا التصرف بالأنفال والقصف الكيميائي والإبادة الجماعية.

وقال بارزاني، في رسالة وردت لوكالة شفق نيوز، إن "مشاهد إيذاء الفلاحین الکورد والممارسات المجحفة بمنع المزارعين الكورد من العودة إلى أراضيهم تعيد إلى الأذهان صور الأنفال والقصف الكيميائي والإبادة الجماعية التي تعرض لها أبناء شعبنا خلال القرن الماضي".

وأضاف أن "هذه التصرفات تمثل سلوكاً شوفينياً وانعدام الضمير وهي جرائم تُرتَكب بحق الفلاحين الكورد الأبرياء في محافظة كركوك، الذين ليس لهم أي ذنب سوى أنهم كورد وأصحاب الأرض الأصليين".

وتابع بارزاني: "من هنا، أطالب دولة رئيس وزراء العراق الاتحادي محمد شياع السوداني، بمنع تكرار هذ الظلم، واعتقال منفذي هذه الجريمة لينالوا جزاءهم العادل".

وختم بارزاني بالقول: "أحيي أولئك الكورد الأبطال الذين قاوموا بصمود وشجاعة ما طالهم من ظلم وقمع واعتداءات، وليعلموا جيداً بأنهم ليسوا وحيدين بلا ناصر أو معين؛ فنحن نقف معهم بكل قوة لدعم كفاحهم والدفاع عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة".

وكان عدد من الفلاحين في قرية شناغة وقرى مجاورة في قضاء الدبس بمحافظة كركوك، قد أكدوا في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن الأراضي التابعة للكورد حاولوا زراعتها خاصة بعد صدور قرار من القضاء لإعادة أراضي الكورد، ولكن قوة من الجيش منعتهم من زراعة تلك الأراضي.

وقال أحد سكان قرية شناغة ويدعى محمود عبدالله، لوكالة شفق نيوز، إن "عصر اليوم توجه عدد من الفلاحين الكورد لزراعة أراضيهم في أطراف القرية، إلا أننا تفاجئنا بقوة من الجيش العراقي تمنعنا من زراعة الأراضي، وقام أحد الفلاحين بركوب الجرار الزراعي في محاولة منه إلى حراثة الأرض".